В Самаре арестовали мужчину, который украл 101 розу для возлюбленной

Девушка не пришла на свидание, а романтика задержали и отправили под суд.

Промышленный районный суд Самары заключил под стражу на 30 суток 28-летнего уроженца Орска. Его обвинили в романтическом преступлении.

"Мужчина решил удивить свою возлюбленную необычным способом: он украл букет из 101 розы из цветочного магазина, причинив ущерб на сумму 27 280 рублей. Однако девушка не пришла на встречу, и романтика не состоялась", — рассказали в Промышленном райсуде.

29 октября 2025 г. Октябрьский районный суд Орска осудил романтика по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Его приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Осужденный должен был явиться к месту принудительных работ, но скрылся и был объявлен в розыск.

Мужчину на днях нашли и задержали в Промышленном районе Самары. Надзорные органы просили суд Оренбургской области заменить наказание беглеца на лишение свободы. Промышленный районный суд Самары решил вопрос о заключении мужчины под стражу на ближайшие 30 суток.