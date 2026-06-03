В Самаре арестовали мужчину, который украл 101 розу для возлюбленной

Девушка не пришла на свидание, а романтика задержали и отправили под суд.
Промышленный районный суд Самары заключил под стражу на 30 суток 28-летнего уроженца Орска. Его обвинили в романтическом преступлении.
"Мужчина решил удивить свою возлюбленную необычным способом: он украл букет из 101 розы из цветочного магазина, причинив ущерб на сумму 27 280 рублей. Однако девушка не пришла на встречу, и романтика не состоялась", — рассказали в Промышленном райсуде.
29 октября 2025 г. Октябрьский районный суд Орска осудил романтика по ч. 1 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). Его приговорили к одному году принудительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Осужденный должен был явиться к месту принудительных работ, но скрылся и был объявлен в розыск.
Мужчину на днях нашли и задержали в Промышленном районе Самары. Надзорные органы просили суд Оренбургской области заменить наказание беглеца на лишение свободы. Промышленный районный суд Самары решил вопрос о заключении мужчины под стражу на ближайшие 30 суток.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках