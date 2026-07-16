Запуганная "налоговым штрафом" студентка отдала мошенникам 370 тыс. рублей

В Самаре 22-летняя студентка из Оренбурга стала жертвой мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На телефон девушки поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился сотрудником налоговой службы. Он сообщил, что за ней числится неуплаченный штраф, и если не погасить задолженность в ближайшие часы, будет наложен арест на банковские счета и инициировано исполнительное производство. Для срочной оплаты собеседник предложил перейти по ссылке из СМС либо сразу произвести платеж по реквизитам, которые он продиктует. Девушка не поверила звонившему и положила трубку.

Спустя некоторое время ей снова позвонили — на этот раз собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что студентка стала жертвой мошенников, и теперь есть риск потерять все оставшиеся сбережения. Чтобы "спасти" деньги и помочь следствию, ей якобы нужно срочно оформить кредит в банке и перевести свои и кредитные средства на "защищенный счет", который он сейчас продиктует. Звонивший настойчиво убеждал, что это стандартная процедура, и если она не поторопится, деньги будут безвозвратно утрачены.

Девушка поверила злоумышленнику: оформила кредит, добавила личные средства и перевела 370 тыс. руб. на указанный счет. Лишь позже, когда начались сомнения, она попыталась проверить информацию через личный кабинет на официальном сайте ФНС и убедилась, что никакой задолженности у нее не было. Осознав, что стала жертвой обмана, студентка обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, причастных к хищению денег.