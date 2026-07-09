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Преступления Происшествия

В Самаре будут судить мужчину, подменившего в ТЦ штрих-коды с ценником ради более выгодной покупки

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное по заявлению представителя торгового центра о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Следователи Промышленного района Самары завершили предварительное расследование уголовного дела по статье "Мошенничество" в отношении 36-летнего ранее не судимого жителя областного центра.

Вечером мужчина, находясь в торговом центре на ул. Дыбенко, выбрал для личных нужд лазерный дальномер. Решив приобрести товар по заниженной цене, он извлек ценник со штрих-кодом от более дешевого изделия и наклеил его на упаковку выбранного прибора. Затем он проследовал к кассам самообслуживания, отсканировал подмененный штрих-код и произвел безналичную оплату: вместо 6392 рублей заплатил 2990 рублей.

Противоправные действия зафиксировала система видеонаблюдения, установленная в торговом зале. Сотрудники магазина остановили мужчину, когда он прошел кассовую зону, и сообщили о случившемся в полицию. Самарца задержали и доставили в отделение. 

Сейчас уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме — похищенный товар возвращен магазину.

Гид потребителя

Последние комментарии

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