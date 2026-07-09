В Самаре будут судить мужчину, подменившего в ТЦ штрих-коды с ценником ради более выгодной покупки

В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное по заявлению представителя торгового центра о мошенничестве, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
Следователи Промышленного района Самары завершили предварительное расследование уголовного дела по статье "Мошенничество" в отношении 36-летнего ранее не судимого жителя областного центра.
Вечером мужчина, находясь в торговом центре на ул. Дыбенко, выбрал для личных нужд лазерный дальномер. Решив приобрести товар по заниженной цене, он извлек ценник со штрих-кодом от более дешевого изделия и наклеил его на упаковку выбранного прибора. Затем он проследовал к кассам самообслуживания, отсканировал подмененный штрих-код и произвел безналичную оплату: вместо 6392 рублей заплатил 2990 рублей.
Противоправные действия зафиксировала система видеонаблюдения, установленная в торговом зале. Сотрудники магазина остановили мужчину, когда он прошел кассовую зону, и сообщили о случившемся в полицию. Самарца задержали и доставили в отделение.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. Отмечается, что причиненный ущерб возмещен в полном объеме — похищенный товар возвращен магазину.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках