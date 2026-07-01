Стало известно, из-за чего арестовали главу ПСС Олега Моцаря

Причиной претензий к главе поисково-спасательной службы стала закупка от 2025 г. "Оказание услуг по водолазному обследованию в зонах рекреации водных объектов (пляжей) г. о.Самара". Об этом сообщили источники Волга Ньюс.
По версии следствия, ущерб мог быть причинен из-за исчезновения бюджетных средств. В то же время, как стало известно журналисту Волга Ньюс, сам Олег Моцарь не признает вины.
По версии его защиты, мера пресечения (арест) несоразмерна вмененному нарушению — опосредованному хищению 53 тыс. рублей. Как утверждает защита, некая организация подрядилась чистить пляжи. И для этого использовали катер спасателей. Ущерб от заправки этого катера и составил 53 тыс. рублей. При этом работы выполняли водолазы в неслужебное время. Олег Моцарь говорит, что он указаний на использование катера не давал.
Напомним, Олегу Моцарю вменили статью УК РФ "Превышение должностных полномочий".
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках