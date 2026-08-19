Торговый представитель украл более 1 млн руб. у кондитерской компании в Самаре

В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего торгового представителя за хищение более 1 млн руб. работодателя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

44-летний ранее не судимый житель Похвистнева обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".

В полицию за помощью обратился представитель одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся реализацией кондитерских изделий, с заявлением о хищении более 1 млн рублей. Полицейские приобщили к материалам уголовного дела предоставленные заявителем документы, в том числе акты сверки товаров, за которые ему не поступили денежные средства от контрагентов в счет оплаты, товарно-транспортные накладные, направили запросы в различные организации, опросили работников организации.

Выяснилось, что работник организации, который осуществлял сбор денежных средств с контрагентов общества, не вернул в кассу собранные наличные. Хищение оперативно заметил директор ООО, который попытался взыскать со злоумышленника деньги, но, поняв, что самостоятельно не справится, обратился за помощью в полицию.

Злоумышленнику, давшему признательные показания, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.