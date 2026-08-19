Торговый представитель украл более 1 млн руб. у кондитерской компании в Самаре

В Самаре в суд направлено уголовное дело, возбужденное в отношении бывшего торгового представителя за хищение более 1 млн руб. работодателя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
44-летний ранее не судимый житель Похвистнева обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ "Присвоение или растрата".
В полицию за помощью обратился представитель одного из обществ с ограниченной ответственностью, занимающихся реализацией кондитерских изделий, с заявлением о хищении более 1 млн рублей. Полицейские приобщили к материалам уголовного дела предоставленные заявителем документы, в том числе акты сверки товаров, за которые ему не поступили денежные средства от контрагентов в счет оплаты, товарно-транспортные накладные, направили запросы в различные организации, опросили работников организации.
Выяснилось, что работник организации, который осуществлял сбор денежных средств с контрагентов общества, не вернул в кассу собранные наличные. Хищение оперативно заметил директор ООО, который попытался взыскать со злоумышленника деньги, но, поняв, что самостоятельно не справится, обратился за помощью в полицию.
Злоумышленнику, давшему признательные показания, вручена копия обвинительного заключения, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках