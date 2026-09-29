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Преступления Происшествия

Жительница Самары перечислила мошеннику под видом "подруги" крупную сумму

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 43-летней жительнице областного центра в мессенджер пришло сообщение якобы от подруги. Приятельница, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства, просила в долг - оплатить услуги интернет-провайдера, а также пополнить счет банка на маркетплейсе.

Решив помочь подруге, пострадавшая перевела 64 тыс. рублей на указанные в сообщении счета. Спустя время она решила напомнить своей знакомой о возврате долга. При разговоре по телефону женщина узнала, что ее приятельница в помощи не нуждалась и денег от нее не получала. Поняв, что стала жертвой аферистов, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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