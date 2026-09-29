Жительница Самары перечислила мошеннику под видом "подруги" крупную сумму

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Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 43-летней жительнице областного центра в мессенджер пришло сообщение якобы от подруги. Приятельница, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства, просила в долг - оплатить услуги интернет-провайдера, а также пополнить счет банка на маркетплейсе.