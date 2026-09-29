Жительница Самары перечислила мошеннику под видом "подруги" крупную сумму

Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 43-летней жительнице областного центра в мессенджер пришло сообщение якобы от подруги. Приятельница, ссылаясь на сложные жизненные обстоятельства, просила в долг - оплатить услуги интернет-провайдера, а также пополнить счет банка на маркетплейсе.
Решив помочь подруге, пострадавшая перевела 64 тыс. рублей на указанные в сообщении счета. Спустя время она решила напомнить своей знакомой о возврате долга. При разговоре по телефону женщина узнала, что ее приятельница в помощи не нуждалась и денег от нее не получала. Поняв, что стала жертвой аферистов, пострадавшая обратилась за помощью в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках