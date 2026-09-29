Что смотреть по телевизору: главные новинки "Триколор" в новом сезоне

Лидер спутникового телевидения "Триколор" представил основные премьеры нового сезона и отчитался об успехах.

Триколор уже давно выходит за рамки предоставление услуг спутникового телевидения, это и онлайн-кинотеатр, и компания, которая дает возможность купить телевизор, колонки и даже свою фирменную одежду. Оставаться "народной" компании удается за счет внимательного отслеживания качества услуг и выбора самого популярного контента и собственного программного производства.

В сентябре Триколор презентовал в Москве новый сезон и, вместо того, чтобы навязывать тренды, сориентировался на своих клиентов и прислушался к их запросам. Лидерами по запросу остаются романтические фильмы и вечная классика советского кино. Зрители продолжают возвращаться к любимым шедеврам "17 мгновений весны". "… А зори здесь тихие", "Офицеры" и другим. В рамках своего канала "День Победы" Триколор предоставляет эксклюзивную библиотеку Киностудии им. М. Горького и "Ленфильма". Другой лидер — канал "Романтичный". Здесь торжествуют турецкие сериалы, которые продолжают захватывать внимание и сердца зрителей сразу на несколько часов. Среднее время просмотра канала — фантастические 162 минуты. Невозможно оторваться от сериалов "Ветреный", "Легенда", "Не отпускай мою руку". Осенью предлагают засматриваться премьерами "Черно-белая любовь" и "В чем вина Фатмагюль?". А в декабре канал приготовил подарок — всероссийскую премьеру турецкого сериала "Песня севера и юга".

Триколор занимается не только ретрансляцией фильмов, но и создает свой контент, который можно назвать не только увлекательным, но и важным. 7 сентября стартовал всероссийский проект "Поколение науки", который собирает истории по трем темам "Наука в моей семье", "Наставник" и "Я ученый будущего". Эфир с участниками, приславшими свои заявки, обещают показать уже в декабре этого года. В конце года зрители увидят и проект "Великие ученые", посвященный 10 выдающимся личностям, прославившим Россию на весь мир — от Ломоносова до Циолковского. Продолжается популярный документальный цикл Леонида Млечина, в новом сезоне он посвящен российским дипломатам.

Особая гордость Триколора — канал "Большой эфир", ориентированный на эксклюзивный контент и программы собственного производства. Здесь в новом сезоне смотрим ток-шоу "Время первых", тревел-шоу "С рюкзаками за спиной" и культурное шоу "Без сценария" со звездами российской сцены. Важнейшим проектом направления остается Золотой фонд театральных постановок России, который вырос до 100 телеверсий главных спектаклей страны. Бесценный архив, отражающий славу российской театральной жизни уже у всех, кто пользуется Триколором. В коллекцию вошли спектакли театров от Калининграда до Южно-Сахалинска.

Еще один не просто интересный, но и важный канал — "Знание". В новом сезоне здесь рассказывают, как мошенники втягивают подростков в противоправные схемы — "Киберщит", занимательные истории

от Анатолия Вассермана — "Карманы Вассермана", знакомят с корпоративным миром с вниманием на карьеру — "Лифт". Все это только акценты на собственном контенте Триколора. Конечно, у компании есть каналы-партнеры и возможность транслировать сотни оригинальных каналов. Привлекательность и удобство Триколора подтверждает то, что в прошлом году количество подключений выросло на 10%, не смотря на разговоры о том, что все больше человек предпочитает интернет-просмотр, а не спутниковое телевидение. Триколор это не только спутниковое телевидение, он позволяет смотреть контент как на smart tv, так и в собственном онлайн-кинотеатре. Сегодня система объединяет более 300 телеканалов, 4 онлайн-сервиса, более 50 собственных каналов и 5000 прямых трансляций. По статистике Триколор остается лидером рынка и охватывает более 40 млн зрителей, где более 30% вместе с брендом уже более 15 лет. Такие масштабы позволяют Триколору стабильно развиваться и расширять возможности своих клиентов. При этом новые возможности касаются не только зрителей, но и рекламодателей, ведь продвигающий контент стал более завлекательным и интересным. Статистика говорит о значительном повышении показателя количества просмотров и досмотров рекламы и более серьезное таргетирование, которое позволяет эффективнее "попадать" в клиента, тем самым не навязывая, а помогая.

"Презентацией нового сезона мы в очередной раз хотим показать, что в "Триколор" собран разнообразный и востребованный контент. Каждый зритель найдет на каналах в наших подписках именно то, что ему нужно, будь то телешоу в эфире телеканала первого мультиплекса, популярные зарубежные сериалы на каналах собственного производства "Триколор" или ориджиналс онлайн-сервисов PREMIER и Amediаteka. И мы хотим, чтобы как можно больше клиентов смогло увидеть новый сезон по максимуму. Для этого мы запустили специальную акцию "Увидеть максимум" с простой механикой: продли свою подписку заранее и получи доступ к нашей флагманской услуге "Максимум". Воспользоваться предложением можно уже сегодня", — говорит Олег Стручковский, коммерческий директор "Триколор".