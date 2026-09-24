МТС запустила сеть 5G в Самаре

МТС объявляет об открытии для абонентов доступа к сети 5G в Самаре. Мобильная сеть нового поколения работает на действующих частотах LTE в популярных городских локациях.
МТС приступила к поэтапному запуску сетей 5G на действующих частотах LTE 2100 МГц в местах наибольшей концентрации абонентов на принципе технологической нейтральности. Технология позволяет одновременно задействовать этот частотный ресурс для сетей четвёртого и пятого поколений и постепенно расширять территорию присутствия 5G без ожидания строительства полностью отдельной инфраструктуры.
Сеть 5G уже доступна пользователям в районе самарской набережной, на площадях Куйбышева и Славы. Увидеть сеть на своем смартфоне можно на улице Полевой рядом с больницей имени Пирогова, у корпусов Самарского государственного технического университета на улице Невской, в районе отелей "Реальянс" и HolidayHall, ЖК "Панова Парк", а также в ресторанной галерее на улице Дачной.
"При выборе первых локаций для запуска мы исходили из того, что в указанных местах большое число пользователей с привычно высокой деловой и интернет-активностью. Запуск сети 5G позволит внедрять в регионе современные цифровые решения как в бизнесе, так и на уровне городской инфраструктуры или в образовательном кластере. В дальнейшем зона покрытия 5G будет расширяться, открывая новые возможности использования скоростного мобильного интернета и связи для жителей и гостей Самарской области", — заявил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
Ранее МТС включила первые сети 5G в 17 городах, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Уфе и других.
Подробнее об устройствах, работающих в сетях 5G, и зонах покрытия: www.5g.mts.ru.
Последние комментарии
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово