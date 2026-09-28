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Преступления Происшествия

Похититель медного провода из Самарской области возместил ущерб более миллиона рублей

ПОХВИСТНЕВО. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Похвистнево выкопал почти 200 метров подземного электрического кабеля и сдал его в пункт приема цветных металлов. Ущерб оказался внушительным — 1,1 миллиона рублей.

Фото: ГУФССП России по Самарской области

Как сообщает ГУФССП России по Самарской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему условное наказание. Параллельно с этим суд обязал возместить нанесенный ущерб. Однако добровольно выплачивать крупную сумму осужденный не спешил.

Тогда за дело взялись судебные приставы отделения в Похвистнево. Чтобы побудить должника к оплате, они применили сразу несколько мер: стали удерживать деньги с его доходов, запретили любые регистрационные действия с автомобилем и ограничили выезд за пределы страны.

Комплекс мер подействовал на должника и долг в 1,1 млн руб. был погашен полностью.

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