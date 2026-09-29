В Самарской области подросток под покровом ночи украл чужой питбайк, но его вычислили

В начале сентября в полицию Волжского района обратился местный житель. Он сообщил, что от подъезда жилого дома в пос. Смышляевке кто-то похитил его питбайк. Ущерб потерпевший оценил в 100 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что схожий с пропавшим питбайк находится на одной из улиц Самары, а к хищению может быть причастен 14-летний подросток. Парня задержали. Во время опроса в присутствии матери он сознался в содеянном. Подросток пояснил, что гулял с друзьями по мкрн Кошелев-парка, у одного из подъездов увидел питбайк Promax Fider. Злоумышленник спланировал похищение: ночью он пришел к подъезду, отогнал питбайк на некоторое расстояние, а потом завел его с помощью соединения проводов. Прокатавшись всю ночь, оставил его у своего дома, а сам отправился отдыхать.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенный питбайк полицейские вернули законному владельцу.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках