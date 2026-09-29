В Самарской области подросток под покровом ночи украл чужой питбайк, но его вычислили

В начале сентября в полицию Волжского района обратился местный житель. Он сообщил, что от подъезда жилого дома в пос. Смышляевке кто-то похитил его питбайк. Ущерб потерпевший оценил в 100 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейским поступила информация о том, что схожий с пропавшим питбайк находится на одной из улиц Самары, а к хищению может быть причастен 14-летний подросток. Парня задержали. Во время опроса в присутствии матери он сознался в содеянном. Подросток пояснил, что гулял с друзьями по мкрн Кошелев-парка, у одного из подъездов увидел питбайк Promax Fider. Злоумышленник спланировал похищение: ночью он пришел к подъезду, отогнал питбайк на некоторое расстояние, а потом завел его с помощью соединения проводов. Прокатавшись всю ночь, оставил его у своего дома, а сам отправился отдыхать.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Похищенный питбайк полицейские вернули законному владельцу.