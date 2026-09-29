В Самаре на торги выставлен комплекс "Волгомоста" за 419 млн рублей

В рамках банкротства крупного дорожного подрядчика АО "Волгомост" на продажу выставлен имущественный комплекс в Самаре, на ул. Гродненской, 9.
За 419,4 млн руб. продается производственная база: здания, земельные участки, бетонный завод, железнодорожные пути, склады, гаражи, краны, кабельные линии, ограждение, системы сигнализации и видеонаблюдения и другое имущество. Торги состоятся 9 ноября.
АО "Волгомост" объявили банкротом в 2016 г., и лишь в 2024 г. в отношении организации открыли конкурсное производство. Последние месяцы активно распродаются активы должника в разных городах страны. В реестр кредиторов входят требования на 18,19 млрд рублей.
"Волгомост" — подрядчик строительства таких крупных дорожных объектов, как развязка автомобильной дороги М5 "Урал" в районе Тольятти, мосты через Волгу в Ульяновске, Волгограде, Саратовской области, четырехполостная дорога Керчь — Симферополь — Севастополь ("Таврида") и другие инженерные строения.
Организация имеет богатую историю: была основана в прошлом веке на базе "Мостострой № 3". В нулевых она перешла под контроль самарской группы "СОК". В 2010-х появилась информация, что новыми владельцами "Волгомоста" стали структуры российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. В 2014 г. одним из бенефициаров компании стал Туфан Садыгов. Есть мнение, что смена владельцев произошла для преднамеренного разорения предприятия.
Последние комментарии
... где ЭТОТ; - ИНСТИТУТ ...
... во - ВО ... скоро будем жить в ЦИФРОВОЙ КОЛОНИИ; ... согнали народ в городские РЕЗЕРВАЦИИ, а о последствиях не думаем - только вольный человек БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ ВОЛЮ, умея жить в просторах РОССИИ.
... смотри Яндекс - Каспийский ВЕСТНИК - кто ЕСТЬ ... Пестриков Юрий Геннадьевич, неужто нет ИНТЕРЕСА развивать ЭТОТ проект pestrikov_y@mail.ru
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.