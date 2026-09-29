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Экономика и бизнес

В Самаре на торги выставлен комплекс "Волгомоста" за 419 млн рублей

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках банкротства крупного дорожного подрядчика АО "Волгомост" на продажу выставлен имущественный комплекс в Самаре, на ул. Гродненской, 9.

За 419,4 млн руб. продается производственная база: здания, земельные участки, бетонный завод, железнодорожные пути, склады, гаражи, краны, кабельные линии, ограждение, системы сигнализации и видеонаблюдения и другое имущество. Торги состоятся 9 ноября.

АО "Волгомост" объявили банкротом в 2016 г., и лишь в 2024 г. в отношении организации открыли конкурсное производство. Последние месяцы активно распродаются активы должника в разных городах страны. В реестр кредиторов входят требования на 18,19 млрд рублей.

"Волгомост" — подрядчик строительства таких крупных дорожных объектов, как развязка автомобильной дороги М5 "Урал" в районе Тольятти, мосты через Волгу в Ульяновске, Волгограде, Саратовской области, четырехполостная дорога Керчь — Симферополь — Севастополь ("Таврида") и другие инженерные строения.

Организация имеет богатую историю: была основана в прошлом веке на базе "Мостострой № 3". В нулевых она перешла под контроль самарской группы "СОК". В 2010-х появилась информация, что новыми владельцами "Волгомоста" стали структуры российского предпринимателя Аркадия Ротенберга. В 2014 г. одним из бенефициаров компании стал Туфан Садыгов. Есть мнение, что смена владельцев произошла для преднамеренного разорения предприятия.

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