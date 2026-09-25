В Самарской области обсудили лучшие практики повышения финансовой грамотности бизнеса

Межрегиональная секция III Всероссийской конференции "Финкультура предпринимательства в России" в Приволжском федеральном округе прошла на площадке самарского центра "Мой бизнес". Мероприятие собрало представителей власти, бизнеса и экспертов, чтобы выработать инструменты, которые помогут предпринимателям уверенно управлять финансами масштабироваться.

Организаторами конференции выступили Институт финансовой грамотности ФГОБУ ВО "Финансовый университет при правительстве Российской Федерации", Министерство финансов Самарской области и Минэкономразвития Самарской области.

Заместитель председателя правительства — министр финансов Самарской области Ольга Собещанская поприветствовала участников конференции от лица губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. "Повышение финансовой грамотности бизнеса — значимая тема, которая касается экономической безопасности нашей страны. И здесь важно объединение усилий государства и бизнеса, — отметила Ольга Собещанская. — С помощью таких мероприятий мы хотим привлечь внимание бизнеса к существующим программам повышения финансовой грамотности, выделить те эффективные инструменты, которые помогут формированию финансовой культуры среди предпринимательского сообщества".

Дискуссионная площадка объединила представителей Минфина России, Банка России, Уполномоченных по защите прав предпринимателей в ПФО, представителей бизнес-сообществ и других экспертов финансового просвещения из Оренбургской, Саратовской, Пензенской областей.

"В Самарской области работают порядка 140 тысяч субъектов МСП. Мы заботимся о том, чтобы количество и качество этих предприятий росло. Нередко сложности в ведении бизнеса возникают у предпринимателей из-за нехватки знаний в области законодательных нововведений, юридических основ, финансовых вопросов. Наша работа выстроена так, чтобы эту грамотность повышать. Для этого в каждом городе региона работают центры "Мой бизнес", куда за поддержкой могут обратиться как начинающие, так и уже опытные предприниматели", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

Открывая конференцию, спикеры подчеркнули, что развитие финансового просвещения в Самарской области находится на высоком уровне. В 2026 г. уже проведено порядка 17 тыс. мероприятий по финансовой грамотности среди различных категорий населения. Их участниками стали более 1 млн человек, в том числе представители предпринимательского сообщества региона.

На днях команда Самарской области была награждена в Москве Национальным исследовательским финансовым институтом Минфина России за I место во Всероссийской просветительской эстафете "Мои финансы" по итогам 2025 года. Это признание того, что выстроенная в регионе система работает эффективно и дает реальный результат.

В ходе конференции присутствующие обсудили основные направления и тематики финансовой грамотности предпринимателей, финансовую культуру будущих бизнесменов, социальную ответственность бизнеса. Особое внимание уделили новым акцентам Стратегии повышения финансовой грамотности до 2030 года.

"Финансовая культура предпринимательства — очень важный аспект развития региона и всей страны. Бизнес формирует повестку доходной часть бюджета России, почти четверть средств поступает за счет деятельности малого бизнеса. Поэтому этой теме уделяется большое внимание, — рассказал Михаил Петриченко, директор Института финансовой грамотности ФГОБУ ВО "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации". — У нас достаточно подвижное законодательство в отношении деятельности предпринимателей, поэтому проблемы и решения, которые мы на таких мероприятиях обсуждаем, находят отражение в регуляторной политике государства".

Комфортные условия для развития предпринимательства в Самарской области формируются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".