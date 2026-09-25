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ОТП Банк: безналичная оплата ЖКУ и налогов подстегнет рост в приложениях на 7–9%

САМАРА. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ОТП Банк прогнозирует рост безналичных платежей через мобильные банковские приложения почти на ­7—9% к концу 2026 года, а главными драйверами станут оплата ЖКУ и налогов, сказал главный владелец продукта Payments&Fx ОТП Банка Михаил Щипков.

"Рост безналичных платежей через банковские приложения до конца 2026 года продолжится, но будет более умеренным — порядка 7–9% по количеству операций и до 10–12% в объеме. Рынок уже достиг высокой степени проникновения: доля безналичных платежей в розничном обороте к концу первого квартала 2026 года составила 89%, поэтому основной потенциал теперь связан не с переходом от наличных, а с развитием более удобных цифровых сценариев — СБП, QR-оплаты, автоплатежей и встроенных сервисов в мобильном банке", — отметил он.

По его словам, драйверами останутся регулярные платежи — ЖКУ, связь, образование, медицина, налоги и штрафы. Наиболее высокую динамику, на наш взгляд, покажут ЖКУ и платежи в адрес государства — за счет цифровых квитанций, напоминаний и автоматизации оплаты.

"В 2027 году тренд сохранится. Пользователи все чаще ожидают от банковского приложения не просто возможности оплатить счет, а полноценного управления регулярными платежами: увидеть начисление, получить уведомление, оплатить в несколько кликов и, при необходимости, настроить автоплатеж", — добавил эксперт.

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