ОТП Банк: безналичная оплата ЖКУ и налогов подстегнет рост в приложениях на 7–9%

ОТП Банк прогнозирует рост безналичных платежей через мобильные банковские приложения почти на 7—9% к концу 2026 года, а главными драйверами станут оплата ЖКУ и налогов, сказал главный владелец продукта Payments&Fx ОТП Банка Михаил Щипков.
"Рост безналичных платежей через банковские приложения до конца 2026 года продолжится, но будет более умеренным — порядка 7–9% по количеству операций и до 10–12% в объеме. Рынок уже достиг высокой степени проникновения: доля безналичных платежей в розничном обороте к концу первого квартала 2026 года составила 89%, поэтому основной потенциал теперь связан не с переходом от наличных, а с развитием более удобных цифровых сценариев — СБП, QR-оплаты, автоплатежей и встроенных сервисов в мобильном банке", — отметил он.
По его словам, драйверами останутся регулярные платежи — ЖКУ, связь, образование, медицина, налоги и штрафы. Наиболее высокую динамику, на наш взгляд, покажут ЖКУ и платежи в адрес государства — за счет цифровых квитанций, напоминаний и автоматизации оплаты.
"В 2027 году тренд сохранится. Пользователи все чаще ожидают от банковского приложения не просто возможности оплатить счет, а полноценного управления регулярными платежами: увидеть начисление, получить уведомление, оплатить в несколько кликов и, при необходимости, настроить автоплатеж", — добавил эксперт.
Последние комментарии
Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.
Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.