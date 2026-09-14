В СберБанк Онлайн появится новый раздел для родителей и школьников

Сбер запустил в приложении СберБанк Онлайн новый раздел "Школьные сервисы". Родители смогут дистанционно подключить ребёнка к системе школьного питания, привязать его детскую или молодёжную СберКарту либо платёжный стикер к школьной пропускной системе, следить за балансом и покупками в столовой и буфете, а также совершать переводы без комиссии. Обращаться в школу и подавать бумажное заявление для этого больше не потребуется. Раздел доступен в приложении СберБанк Онлайн на устройствах Android, а с октября — на iOS.

На первом этапе "Школьные сервисы" заработают в пяти тысячах школ по всей России, где оператором питания выступает АО "Расчётные решения". Для ребёнка от 6 до 13 лет сервис подключает родитель с обязательным подтверждением согласия.

В новом разделе родители смогут видеть не только общую сумму расходов, но и состав каждой покупки ребёнка в школьной столовой или буфете. Это поможет вовремя заметить, что школьник чаще выбирает перекусы вместо полноценного обеда, и лучше планировать расходы на питание. Здесь же отображается текущий баланс лицевого счёта, который можно пополнить с карты Сбера без комиссии.

Ребёнок сможет оплачивать питание детской или молодёжной СберКартой либо платёжным стикером с яркими персонажами. В школах с соответствующей инфраструктурой карту или стикер также можно будет использовать как пропуск — школьнику не придётся носить с собой несколько отдельных карт.

Подключение занимает несколько минут. Чтобы воспользоваться сервисом, родителю нужно ввести "Школьные сервисы" в строке умного поиска СберБанк Онлайн, открыть раздел и указать номер школы и СНИЛС ребёнка. Приложение проверит, подключена ли школа к сервису, после чего детскую или молодёжную СберКарту можно будет привязать к лицевому счёту питания и школьной пропускной системе.

"Школьные сервисы" предназначены для родителей и учеников от 6 до 17 лет. Подключение и использование раздела бесплатны.