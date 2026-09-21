Удобная альтернатива кредитования для самарского бизнеса на специальных условиях от Альфа-Банка

Альфа-Банк в Самарской области отмечает интерес среди компаний малого и среднего бизнеса к факторингу как инструменту, позволяющему не только получить финансирование, но и обезопасить бизнес от риска неполучения выручки при работе на условиях отсрочки платежа.

По данным Альфа-Банка есть два тренда, влияющих на рост интереса к факторингу. Во-первых, это изменения в общей экономической ситуации и ограничения в доступности кредитования. А во-вторых, увеличение сроков отсрочки в ряде отраслей — как правило, если предприниматель работает с крупным покупателем или заказчиком, то в контракте на поставку или выполнение работ предусмотрена отсрочка платежа. На практике это означает, что выручку компания получит не сразу после поставки, а спустя 1,2,3 месяца или даже через год. Это существенно сказывается на разрыве ликвидности для МСБ компаний. Предприниматель поставил товар, а оплату за него получит не скоро, но платежи за аренду, выплату зарплаты, обновление оборудования, закупки расходников для производства новой партии товара нельзя поставить на паузу, на это нужны оборотные средства. В такой ситуации оптимальным решением становится факторинг — банк выплачивает поставщику до 100% финансирования от суммы поставки сразу после отгрузки товара, а покупатель оплатит поставки после окончания отсрочки, но на реквизиты банка. По мере получения оплат от покупателя задолженность клиента перед банком закрывается, а лимит автоматически возобновляется. Кроме того, лимит финансирования зависит от оборота по контракту — и будет расти вместе с ростом продаж, таким образом получаемое финансирование может в несколько раз превысить сумму, доступную для кредитования. Полученные деньги можно тратить на любые бизнес задачи без согласования с банком. Для оформления не нужен залог или поручительство. Рассмотрение заявки и последующее обслуживание происходит на цифровой факторинговой платформе банка — быстро и в онлайне.

Для компаний МСБ, работающих по отсрочке платежа с крупными или крупнейшими покупателями и заказчиками в России, аккредитованными партнерами Альфа-Банка, действует акция "Получите выгоду первым", по условиям которой ставка комиссии за факторинговое финансирование равна ключевой ставке ЦБ РФ, увеличенной на 2,5 процентных пункта. Для участия необходимо заключить договор факторинга с Альфа-Банком и получить первую выплату до 30 ноября 2026 года. Ставка за финансирование "КС+2,5%" будет действовать до полного погашения задолженности на выплаты, полученные до 10.01.2027 года. Кроме того, акция позволяет компаниям, работающим с другими банками или факторинговыми компаниями, перейти на обслуживание в Альфа-Банк. Для комфортного перехода банк погасит задолженность клиента перед другим фактором. Льготная ставка будет действовать на выкупаемую задолженность и новые поставки. Подробнее об условиях акции — смотрите на сайте: https://alfabank.ru/corporate/agent/factoring/special/.

"В Самарской области факторинг наиболее востребован среди автодилеров, производителей автокомпонентов и дистрибьюторов промышленных товаров — от инструментов и электротехники до отделочных материалов и металлоконструкций, работающих с крупнейшими холдингами страны. Также продукт активно используют региональные производители продуктов и напитков, которые поставляют товары в крупные торговые сети. Отдельный фокус и особый рост спроса мы видим со стороны сервисных компаний, выполняющих работы для нефтегазового сектора. В целом наши клиенты есть в любой отрасли, где отсрочка платежа стала нормой делового оборота", — Сергей Нагайцев, региональный управляющий Альфа-Банка в Самарской области.