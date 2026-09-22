Банкоматная сеть ВТБ стала доступна клиентам WB Банка без комиссий

Теперь в банкоматах ВТБ для клиентов WB Банка действуют расширенные лимиты на снятие наличных без комиссии до 500 тыс. рублей в месяц и возможность вносить денежные средства без ограничений.

Сеть банкоматов ВТБ насчитывает около 20 тыс. устройств и охватывает все 89 регионов России, в том числе свыше 2,5 тыс. банкоматов — в отделениях Почты России.

"ВТБ и Wildberries продолжают развивать совместные проекты для удобства клиентов банка и маркетплейса. Теперь клиентам WB Банка доступна одна из крупнейших банкоматных сетей в стране для регулярного обслуживания без комиссии. Одновременно мы улучшаем программу лояльности для клиентов ВТБ с возможностью получать дополнительный кешбэк за покупки на Wildberries", — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Партнерства между участниками рынка приносят наибольшую выгоду потребителям. Благодаря сотрудничеству с ВТБ клиентам WB Банка стало доступно бесплатное обслуживание во второй по величине сети банкоматов в России. Лимит бесплатного снятия в 500 тыс. рублей в месяц покрывает потребности 99% запросов клиентов", — прокомментировал председатель правления WB Банка Святослав Емельянов.

Ранее клиенты ВТБ получили возможность подключить новую категорию кешбэка — до 5% за покупки на Wildberries по картам банка. Выбрать категорию за покупки на Wildberries можно в ВТБ Онлайн или банкоматах ВТБ. Повышенный кешбэк за покупки на площадке начисляется в сентябре. Его размер будет зависеть от транзакционной активности клиента. Кешбэк выплачивается рублями до 20 числа каждого месяца.