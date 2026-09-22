16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пострадавшие предприниматели могут получить льготный кредит в Сбере Банкоматная сеть ВТБ стала доступна клиентам WB Банка без комиссий ВТБ: предприниматели заработали более 250 млрд рублей на депозитах ВТБ: накопительные счета стали главным инструментом сбережений в августе Удобная альтернатива кредитования для самарского бизнеса на специальных условиях от Альфа-Банка

Банки Финансы

Банкоматная сеть ВТБ стала доступна клиентам WB Банка без комиссий

САМАРА. 22 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Теперь в банкоматах ВТБ для клиентов WB Банка действуют расширенные лимиты на снятие наличных без комиссии до 500 тыс. рублей в месяц и возможность вносить денежные средства без ограничений.

Сеть банкоматов ВТБ насчитывает около 20 тыс. устройств и охватывает все 89 регионов России, в том числе свыше 2,5 тыс. банкоматов — в отделениях Почты России.

"ВТБ и Wildberries продолжают развивать совместные проекты для удобства клиентов банка и маркетплейса. Теперь клиентам WB Банка доступна одна из крупнейших банкоматных сетей в стране для регулярного обслуживания без комиссии. Одновременно мы улучшаем программу лояльности для клиентов ВТБ с возможностью получать дополнительный кешбэк за покупки на Wildberries", — рассказал заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

"Партнерства между участниками рынка приносят наибольшую выгоду потребителям. Благодаря сотрудничеству с ВТБ клиентам WB Банка стало доступно бесплатное обслуживание во второй по величине сети банкоматов в России. Лимит бесплатного снятия в 500 тыс. рублей в месяц покрывает потребности 99% запросов клиентов", — прокомментировал председатель правления WB Банка Святослав Емельянов.

Ранее клиенты ВТБ получили возможность подключить новую категорию кешбэка — до 5% за покупки на Wildberries по картам банка. Выбрать категорию за покупки на Wildberries можно в ВТБ Онлайн или банкоматах ВТБ. Повышенный кешбэк за покупки на площадке начисляется в сентябре. Его размер будет зависеть от транзакционной активности клиента. Кешбэк выплачивается рублями до 20 числа каждого месяца.

Гид потребителя

Последние комментарии

Петр Югов 27 октября 2025 08:55 Сбербанк объявил режим работы 3-7 ноября

Отличная новость для тех, кто планирует банковские операции на праздники.

Петр Югов 25 сентября 2025 09:32 "Стильно, модно, молодежно": зачем банки выпускают светящиеся карты

Классно, что финансовые продукты приобретают визуальный характер — светящиеся карты точно обращают на себя внимание.

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4