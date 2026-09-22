Пострадавшие предприниматели могут получить льготный кредит в Сбере

Сбер начал принимать заявки по государственной программе стимулирования кредитования для субъектов МСП, которые пострадали от атак на склады маркетплейсов. Цель кредита — пополнение оборотных средств, срок — 1,5 года, сумма — от 500 тысяч рублей. Процентная ставка формируется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 3 процентных пункта.
Сергей Меламед, директор дивизиона "Малый и микробизнес" Сбербанка:
"Важно, что появляются новые возможности для селлеров. Сбер начал внедрять меры поддержки с первого же дня, когда возникла в этом необходимость. Сейчас, на фоне расширения государственной программы льготного кредитования, мы усиливаем наши совместные возможности и предлагаем комплексное решение: от льготного финансирования и реструктуризации кредитов до юридического сопровождения, и оптимизации РКО. Наша цель — помочь бизнесу не только устоять в текущих условиях, но и расти, создавая собственные площадки продаж через запуск интернет-магазинов "под ключ".
Оформить льготный кредит можно на сайте банка или через онлайн-банк СберБизнес. Дополнительную информацию о программе и порядке оформления можно получить по единому номеру поддержки 0321 или в онлайн-банке СберБизнес.
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