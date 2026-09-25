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Спорт

Юные спортсмены из Самарской области приняли участие в Межрегиональном детском турнире по адаптивному хоккею

ЧЕБОКСАРЫ. 25 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В период с 22 по 24 сентября 2026 г. в Чебоксарах состоялся Межрегиональный детский турнир по адаптивному хоккею "Хоккей для всех", который проводится при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе.

Фото: БФ "Преобразование"

В течение двух дней 12 команд из регионов Приволжья боролись за победу в двух категориях: следж-хоккей (9 команд) и хоккей для незрячих (3 команды).

В соревнованиях приняли участие 120 юных спортсмена из 9 регионов Приволжского федерального округа: Республики Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Пензенской, Самарской и Саратовской областей.

В состав сборной Самарской области вошли 12 спортсменов из команд "Ракета" (Самара) и "Лада-следж" (Тольятти). На турнире наши ребята сыграли с командами "Оптимисты" (Саратов), "Удмуртия" (Ижевск), "Чайка-следж" (Кировская область).

В торжественном закрытии Турнира принял участие заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, который поздравил ребят с завершением хоккейного праздника: "Дорогие ребята, хочу поблагодарить каждого из вас за то, что подарили нам азартное спортивное зрелище. Для нас вы все — победители! Вы молодцы, вы настоящие герои!".

Победители и призеры турнира награждены дипломами, медалями, кубками, ценными и памятными призами. Кроме того, были определены лучшие игроки Турнира в номинациях: вратарь, защитник, нападающий и самый ценный игрок, а также лучшие тренеры.

Особым гостем турнира стал трехкратный чемпион мира по хоккею Данис Зарипов. Он пообщался с юными спортсменами, провел автограф-сессию и вручил награды победителям.

В Турнире принимают участие 9 следж-хоккейных команд (сборная Республики Татарстан; "Удмуртия" Удмуртская Республика; "Атал" Чувашская Республика; "Молния Прикамья следж" Пермский край; "Медведи" Кировская область; "Чайка-следж" Нижегородская область; "Крылья мечты" Пензенская область; сборная Самарской области и "Оптимисты" Саратовская область), а также 3 команды в дисциплине "хоккей незрячих и слабовидящих детей" ("Ижсталь" Удмуртская Республика; "Юман" Чувашская Республика и "Молния Прикамья" Пермский край).

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