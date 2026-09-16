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Единоборства Спорт

Самарская спортсменка взяла "золото" в тхэквондо в рамках Спартакиады народов России

ЧЕЛЯБИНСК. 16 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Челябинске проходят соревнования по тхэквондо в рамках Спартакиады народов России. Участвуют 200 спортсменов из 30 регионов страны.

Спортсменки из Самарской области триумфально выступили в категории до 49 кг. В финале сошлись две представительницы нашего региона - Ирина Рогозина и Виктория Еремина.

В результате Ирина Рогозина стала обладательницей золотой медали, у Виктории Ереминой - серебро, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области. 

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