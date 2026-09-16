Самарская спортсменка взяла "золото" в тхэквондо в рамках Спартакиады народов России

В Челябинске проходят соревнования по тхэквондо в рамках Спартакиады народов России. Участвуют 200 спортсменов из 30 регионов страны.
Спортсменки из Самарской области триумфально выступили в категории до 49 кг. В финале сошлись две представительницы нашего региона - Ирина Рогозина и Виктория Еремина.
В результате Ирина Рогозина стала обладательницей золотой медали, у Виктории Ереминой - серебро, сообщает пресс-служба минспорта Самарской области.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?