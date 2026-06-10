В ТК "Амбар" пройдет пресс-конференция международного турнира Open FC 66

11 июня в торговом комплексе "Амбар" состоится пресс-конференция международного турнира по смешанным единоборствам Open Fighting Championship 66.
В рамках мероприятия пройдет традиционная битва взглядов участников турнира — первая официальная встреча бойцов перед поединками, которые состоятся 12 июня в СК имени Высоцкого в рамках турнира Open FC 66.
Специальным гостем пресс-конференции станет российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.
Мероприятие пройдет на фудкорте ТК "Амбар". Начало в 15:00. Вход для представителей СМИ и гостей свободный.
Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция на платформе Okko.
Дата: 11 июня 2026 года
Время: 15:00 (самарское время)
Место: ТК "Амбар", фудкорт
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?