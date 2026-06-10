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Единоборства Спорт

В ТК "Амбар" пройдет пресс-конференция международного турнира Open FC 66

САМАРА. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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11 июня в торговом комплексе "Амбар" состоится пресс-конференция международного турнира по смешанным единоборствам Open Fighting Championship 66.

В рамках мероприятия пройдет традиционная битва взглядов участников турнира — первая официальная встреча бойцов перед поединками, которые состоятся 12 июня в СК имени Высоцкого в рамках турнира Open FC 66.

Специальным гостем пресс-конференции станет российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко.

Мероприятие пройдет на фудкорте ТК "Амбар". Начало в 15:00. Вход для представителей СМИ и гостей свободный.

Для тех, кто не сможет присутствовать лично, будет организована прямая трансляция на платформе Okko.

Дата: 11 июня 2026 года

Время: 15:00 (самарское время)

Место: ТК "Амбар", фудкорт

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