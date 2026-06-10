Самарские спортсмены выиграли этап мирового гран-при по тхэквондо

Двукратный чемпион Европы, вице‑чемпион мира Рафаиль Аюкаев стал победителем в весовой категории свыше 80 кг. В финале он был сильнее представителя Италии Симоне Алессио.

Алиса Ангелова в финале в весовой категории до 49 кг обыграла призера чемпионата мира Джану Хаттаб из Египта.

Участники турнира боролись не только за победу, но и за рейтинговые очки Всемирной федерации тхэквондо, которые будут учитываться при отборе на летние Олимпийские игры 2028 года.