Самарские спортсмены выиграли этап мирового гран-при по тхэквондо

Двукратный чемпион Европы, вице‑чемпион мира Рафаиль Аюкаев стал победителем в весовой категории свыше 80 кг. В финале он был сильнее представителя Италии Симоне Алессио.
Алиса Ангелова в финале в весовой категории до 49 кг обыграла призера чемпионата мира Джану Хаттаб из Египта.
Участники турнира боролись не только за победу, но и за рейтинговые очки Всемирной федерации тхэквондо, которые будут учитываться при отборе на летние Олимпийские игры 2028 года.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?