16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по ММА Более чем 30 воспитанников самарских спортшкол участвуют в соревнованиях в Республике Абхазия Самарчанка Милана Емельяненко во второй раз выиграла первенство мира по тайскому боксу Спортсмены Самарской области стали призерами Спартакиады учащихся по самбо Стефания Власова и Вита Майданик стали призерами Кубка России по дзюдо

Единоборства Спорт

Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по ММА

САМАРА. 25 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский боец Джасурбек Махкамов стал бронзовым призером первенства мира в весовой категории до 93 кг. Он в составе Сборной России участвовал в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби.

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ

Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

"Такой результат стал возможен благодаря его тренеру Антону Захарчеву, который сам неоднократно становился победителем и призером первенств и чемпионатов. Уверен, под руководством таких наставников спортсмены Самарской области еще не раз поднимутся на пьедестал. 

Важно, что впервые за последние пять лет наши спортсмены по смешанным единоборствам вышли на международную арену под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна России", - написал глава региона.

Гид потребителя

Последние комментарии

Eugene Zamytsky 22 декабря 2014 07:46 Сергей Соловейчик: "Клубный чемпионат в Самаре - лучший из тех, которые я видел"

ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.

Алексей Дмитренко 06 мая 2014 16:37 Джефф Монсон в Самаре провел два семинара по грэпплингу и смешанным единоборствам

почему ни слова про Обаму и майдан?

Женя К 24 апреля 2014 08:30 Самарские спортсмены стали призерами чемпионата округа по смешанным единоборствам

Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!

Elena Ulivanova 15 июля 2013 12:59 Самарские дзюдоистки Ирина Заблудина и Наталья Кондратьева рассказали, почему приехали из Лондона без медалей

НАШИ

Дмитрий Гр 05 марта 2013 04:57 Тагир Хайбулаев: "Надеюсь потренироваться в создаваемом Дворце единоборств"

да откуда деньги-то в Самаре на это?

Фото на сайте

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

12-я спартакиада боевых искусств "Непобедимая держава"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

В МТЛ "Арена" состоялся международный турнир по ММА "Битва на Волге"

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Александр Поветкин открыл в Самаре новые подробности допинг-скандала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6