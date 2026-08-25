Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по ММА

Самарский боец Джасурбек Махкамов стал бронзовым призером первенства мира в весовой категории до 93 кг. Он в составе Сборной России участвовал в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби.

Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Такой результат стал возможен благодаря его тренеру Антону Захарчеву, который сам неоднократно становился победителем и призером первенств и чемпионатов. Уверен, под руководством таких наставников спортсмены Самарской области еще не раз поднимутся на пьедестал.

Важно, что впервые за последние пять лет наши спортсмены по смешанным единоборствам вышли на международную арену под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна России", - написал глава региона.