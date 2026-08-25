Самарский спортсмен стал бронзовым призером первенства мира по ММА

Самарский боец Джасурбек Махкамов стал бронзовым призером первенства мира в весовой категории до 93 кг. Он в составе Сборной России участвовал в чемпионате мира по ММА среди юношей и девушек до 17 лет в Абу-Даби.
Об этом сообщил в своем канале в МАХ губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
"Такой результат стал возможен благодаря его тренеру Антону Захарчеву, который сам неоднократно становился победителем и призером первенств и чемпионатов. Уверен, под руководством таких наставников спортсмены Самарской области еще не раз поднимутся на пьедестал.
Важно, что впервые за последние пять лет наши спортсмены по смешанным единоборствам вышли на международную арену под национальным флагом и в сопровождении государственного гимна России", - написал глава региона.
Последние комментарии
ммм. класно. еще бы можно было попасть на этот чемпионат, было бы вообще супер. а так—получилось закрыто мероприятие без возможности войти внутрь. видимо это новый тренд популяризации спорта.
почему ни слова про Обаму и майдан?
Спасибо огромное ребятам за поддержку Самарской области. Молодцы!
НАШИ
да откуда деньги-то в Самаре на это?