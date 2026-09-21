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Экстремальный спорт Спорт

Гонщик Михаил Симонов из Сызрани выиграл международную гонку TCR в Италии

РИМ. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гонщик Михаил Симонов из Сызрани вчера выиграл престижную международную гонку TCR в Италии. Об этом в своем канале в Мах написал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. 

"А ещё — после долгого и незаслуженного перерыва он первым вернул флаг России на международные соревнования в автоспорте. Над подиумом в Италии наш триколор гордо был в центре", — написал губернатор.

Министерство Спорта РФ и лично Михаил Владимирович Дегтярев успешно отстаивают национальные интересы России на международном уровне. В августе 2026 года Всемирный совет по автоспорту и ФИА сняли ограничения с российских автогонщиков.

"Россия возвращается в мировой автоспорт. С победами. Совсем недавно поздравлял Михаила с днем рождения, ему исполнилось всего 24 года. Он регулярно лидирует и на международных стартах, и в Российской серии кольцевых гонок, где отстаивает цвета родной команды LADA Sport ROSNEFT и Самарской области. Является семикратным чемпионом России! Всегда болеем за него", — резюмировал Федорищев.

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