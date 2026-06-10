Спортсменка сборной Самарской области Елена Петрова выиграла чемпионат России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг-марафон".

Чемпионат России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг-марафон" состоялся в республике Алтай в туристическом центре Актру. Участники преодолевали 22 км по пересеченной местности с набором высоты свыше 2700 метров.

Елена Петрова выиграла с результатом 4:45,45. Она опередила серебряного призера почти на 10 минут.