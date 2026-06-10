16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Елена Петрова выиграла чемпионат России по альпинизму Пилот из Самары выиграл третий этап Открытого чемпионата по дрифту в Казани Проехать там, где сложно пройти: как велотрилисты покоряют трассы Полина Данюк стала призером молодежного чемпионата мира по скайраннингу Тольяттинский спортсмен Игорь Кононов - победитель личного Кубка России по мотогонкам на льду

Экстремальный спорт Спорт

Елена Петрова выиграла чемпионат России по альпинизму

БАРНАУЛ. 10 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 118
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Спортсменка сборной Самарской области Елена Петрова выиграла чемпионат России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг-марафон".

Фото: Министерство спорта Самарской области

Чемпионат России по альпинизму в дисциплине "скайраннинг-марафон" состоялся в республике Алтай в туристическом центре Актру. Участники преодолевали 22 км по пересеченной местности с набором высоты свыше 2700 метров. 

Елена Петрова выиграла с результатом 4:45,45. Она опередила серебряного призера почти на 10 минут.

Гид потребителя

Последние комментарии

Тимофей Сергеев 24 июня 2024 12:06 Фестиваль уличной культуры СберСпот в Самаре объединил более 1100 любителей скейтбордов, самокатов и bmx

Проведение фестиваля скейтбординга в Самаре, особенно на таких специальных площадках, как Струковский сад, демонстрирует важность создания условий для активного отдыха молодежи. Скейтбординг требует не только физической подготовки, но и творческого подхода к исполнению трюков.

Валерий Ермолаев 04 декабря 2013 18:54 Горнолыжный сезон на "Красной Глинке" откроется 21 декабря

Парни из проката уже мобилизуются! Добро пожаловать!!! Мы будем рады вас видеть!!!

Елена Падюкова 25 сентября 2013 16:39 В Самаре состоялись соревнования подводных охотников "Самара. Волга-2013"

спасибо за интересный отдых))

Фото на сайте

В Самаре прошли чемпионат и Кубок России по велотриалу

В Самаре прошли чемпионат и Кубок России по велотриалу

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Михаил Бабич и Николай Меркушкин наградили победителей кубка ПФО по парашютному спорту

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Под Самарой прошли соревнования внедорожников, квадроциклов и собачьих упряжек

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5