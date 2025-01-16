Скайраннер Сергей Лаптев взял "бронзу" Amangeldy Race 2025 в Казахстане

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В Казахстане завершились международные соревнования по альпинизму Amangeldy Race 2025. Турнир проводится с 1999 года в ущелье Туюс Су урочища Медеу возле города Алма-Ата, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.

Фото: Министерство спорта Самарской области