Скайраннер Сергей Лаптев взял "бронзу" Amangeldy Race 2025 в Казахстане

В Казахстане завершились международные соревнования по альпинизму Amangeldy Race 2025. Турнир проводится с 1999 года в ущелье Туюс Су урочища Медеу возле города Алма-Ата, передает пресс-служба министерства спорта Самарской области.
В соревнованиях участвовали более 500 спортсменов из 12 стран. Они соревновались в дисциплинах скайраннинг — гонка (длина трассы 6 км, набор высоты 1500 м) и скайраннинг — вертикальный километр (длина трассы 5 км, набор высоты 1000 м).
Член сборной России, представитель Самарской области Сергей Лаптев стал бронзовым призером соревнований в гонке.
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