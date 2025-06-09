Гонщики "Мега-Лады" стали победителями командного первенства России

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В воскресенье, 8 июня, в Тольятти на треке СТК имени Анатолия Степанова состоялся третий, финальный этап командного первенства России по спидвею на гаревой дорожке 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.