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Экстремальный спорт Спорт

Гонщики "Мега-Лады" стали победителями командного первенства России

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 8 июня, в Тольятти на треке СТК имени Анатолия Степанова состоялся третий, финальный этап командного первенства России по спидвею на гаревой дорожке 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Спортсмены тольяттинского клуба "Мега-Лада", уступавшие после первых двух этапов, на домашнем стадионе смогли выйти в лидеры. Гонщики из Самарской области стали победителями соревнований.

Второе место — у "Турбины" из Саратовской области, третье — у команды "Башкирия", четвертым стал "Восток" из Приморского края.

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