16+
Экстремальный спорт Спорт

Под Тольятти 24 января состоится Гонка Чемпионов

ТОЛЬЯТТИ. 15 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В субботу, 24 января, состоится 28-я Гонка Чемпионов, которая станет одним из главных событий нового гоночного сезона. На уникальной ледовой трассе полигона АО "АВТОВАЗ" в селе Сосновка соберутся сильнейшие гонщики страны.

Спортсмены будут соревноваться за рулем Lada Iskra Sport и обновленной Lada Vesta Sport.

В 2026 г. знаменитая Гонка Чемпионов отпразднует свое 30-летие. Первые соревнования на синхронной трассе полигона АО "АвтоВАЗ" состоялись еще в 1996 г., их победителем стал раллист Сергей Алясов. В настоящее время рекордсменом по числу побед считается действующий победитель гонки Кирилл Ладыгин, который попробует взять в 2026 г. свою "юбилейную" 10-ю победу.

В этом году Гонку Чемпионов ждет важное техническое обновление. Определять сильнейшего пилоты будут за рулем автомобилей Lada Iskra Sport и обновленной Lada Vesta Sport. Новая версия будет представлена с более тяговитым атмосферным двигателем объемом 1,8 литра, агрегатированным с секвентальной 5-ступенчатой коробкой передач. Ранее такое исполнение зарекомендовало себя на гоночной Lada Iskra.

Формат соревнований не изменится. В самом начале гонки пилотам предстоит в парных заездах бороться за выход из группы. Два сильнейших гонщика каждой из групп попадут в четвертьфиналы, по итогам которых определится четверка быстрейших чемпионов. Победитель финала заберет главный трофей - "Серебряную ладью".

Продажа билетов на 28-ю Гонку Чемпионов стартовала на сайте lada-sport.ru. Для зрителей, которые не смогут приехать в Тольятти 24 января, будет организована прямая трансляция - увидеть все самое интересное можно будет в соцсетях гоночной команды Lada Sport ROSNEFT. Решающие заезды соревнований покажет в своем эфире телеканал "МАТЧ ТВ!".

С 2015 г. генеральным спонсором команды Lada Sport ROSNEFT служит нефтяная компания "Роснефть".

Полный список участников 28-й Гонки Чемпионов:

1. Кирилл Ладыгин - 9-кратный победитель Гонки Чемпионов
2. Дмитрий Брагин - 3-кратный победитель Гонки Чемпионов
3. Владимир Шешенин - 2-кратный победитель Гонки Чемпионов
4. Михаил Митяев - победитель Гонки Чемпионов
5. Виталий Петров - первый российский пилот Формулы-1
6. Аркадий Цареградцев - чемпион России по дрифту
7. Владимир Васильев - чемпион России по ралли в абсолютном зачете
8. Дмитрий Воронов - бронзовый призер ралли "Шелковый путь"
9. Николай Карамышев - чемпион России по кольцевым гонкам в классе "Туринг-Лайт"
10. Богдан Каримов - чемпион России по ралли-рейдам в зачете грузовиков
11. Леонид Панфилов - обладатель Кубка России по кольцевым гонкам в классе "Супер-Продакшн"
12. Роман Русинов - победитель ралли "Шелковый путь 2024" в абсолютном зачете
13. Егор Санин - многократный призер Гонки Чемпионов
14. Артем Северюхин - вице-чемпион России по кольцевым гонкам в классе "Формула-4"
15. Михаил Симонов - чемпион России по кольцевым гонкам в классе "Туринг"
16. Александр Смоляр - вице-чемпион России по кольцевым гонкам в классе "Туринг"
17. Иван Чубаров - обладатель Кубка GT4 Endurance
18. Ярослав Шевырталов - Чемпион России по кольцевым гонкам в классе "Формула-4"

