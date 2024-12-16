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Тольяттинцы вышли в финал личного чемпионата страны по мотогонкам на льду

ШАДРИНСК. 16 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Шадринске 15 декабря прошел второй, заключительный день полуфинала личного чемпионата России. По его итогам определились участники финала соревнований.

Участие в гонке приняли пять представителей тольяттинской "Мега-Лады".

Как и накануне, первом вновь оказался представитель "Мега-Лады" Игорь Кононов, за два дня набравший 28 очков из 30 возможных. У Никиты Толокнова — второе место (25 очков).

В финал напрямую также прошли Матвей Волков и Иван Хужин — 9, а Симон Свитек займет место запасного гонщика, пишет "Спорт Тольятти". 

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