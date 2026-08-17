С 20 по 24 августа 2026 года в Самаре состоится уникальный пятидневный заплыв X-WATERS SAMARA 181 — самый длинный в России марафон на открытой воде (181 км), который пройдет уже в седьмой раз.

В мероприятии примут участие 63 пловца из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Уфы, Чебоксар, Тюмени и Самары, сообщают организаторы заплыва.

Единственный в своем роде заплыв стартует с правого берега Волги с пляжа турбазы "Ладья". Ежедневно пловцам предстоит преодолевать 30–40 км по течению Волги. Сложность маршрута и длина дистанции делают заплыв не гонкой на скорость, а настоящим приключением на выносливость.

Здесь собираются не профессиональные спортсмены, а любители плавания в открытой воде, готовые испытать себя.

"Идея заплыва пришла неожиданно. "Кругосветка" — знаменитый маршрут Самарской области, в детстве мы проходили его на ялах под парусами, позже многие — на байдарках или каяках. Но никто не плыл его кролем! В 2019 году мы провели первый заплыв, и вот уже 7 лет к нам приезжают люди со всей страны, чтобы насладиться невероятной природой Самары и "покорить Эверест в мире плавания", —

Николай Картаев, идейный вдохновитель и директор заплыва X-WATERS SAMARA 181.

Четыре ночные остановки пройдут в палаточных лагерях на заповедных островах и у подножия гор — Винновки, Переволок, Жигулёвска и знаменитого села Ширяево. Кругосветка завершится там же, где начнется — на пляже турбазы "Ладья". Это единственный заплыв, где, преодолев 181 км, вы выйдете на сушу в том же месте, где вошли в воду в первый день.

Дистанцию в 181 км участники преодолевают за пять дней. Форматы участия — сольный заплыв, дуэт или командная эстафета, а в этом году впервые будет однодневный ультра-заплыв на 30 км на пятый день. Каждый день спортсмены находятся в воде 6–8 часов, ночуют в палатках и каждое утро снова выходят на старт. Аналогов такого заплыва в России нет.