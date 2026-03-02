Серебро командного чемпионата России по ледовому спидвею выиграла "Мега-Лада"

В эти выходные в Уфе состоялись пятый и шестой этапы командного чемпионата России по мотогонкам на льду в Суперлиге, передает пресс-служба регионального минспорта.
По результатам сезона чемпионом России стала команда "Башкортостан" из Уфы. Серебро чемпионата — у тольяттинской "Мега-Лады". Для определения бронзового призера потребовался дополнительный заезд. В итоге бронза у "Торпедо-ШААЗ" из Шадринска Курганской области.
