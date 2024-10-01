Сергей Лаптев взял два "золота" на кубке России по альпинизму

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В Северной Осетии завершились очередные этапы кубка России по альпинизму. В дисциплине скайраннинг-марафон спортсмены совершали забег на Казбек. Высота этой вершины составляет 5033 метров над уровнем моря.

Фото: Министерство спорта Самарской области