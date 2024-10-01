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Сергей Лаптев взял два "золота" на кубке России по альпинизму

ВЛАДИКАВКАЗ. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Северной Осетии завершились очередные этапы кубка России по альпинизму. В дисциплине скайраннинг-марафон спортсмены совершали забег на Казбек. Высота этой вершины составляет 5033 метров над уровнем моря.

Фото: Министерство спорта Самарской области

Сергей Лаптев из Самарской области быстрее всех преодолел марафонскую дистанцию. Он занял первое место с результатом 4 часа 49 минут 16 секунд.

В дисциплине скайраннинг — вертикальный километр самарец также показал лучший результат — 46 минут 20 секунд.

 

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