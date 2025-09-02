16+
Экстремальный спорт Спорт

Самарец Владимир Балаев стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 2 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге, сообщает мэрия областной столицы. Третий, финальный этап соревнований завершился в Нижегородской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Обладателем золота в категории "Юниоры" (до 18 лет) по итогам соревнований стал житель Самары, первокурсник института автоматики и информационных технологий Самарского государственного политехнического университета, мастер спорта Владимир Балаев. 

