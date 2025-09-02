Самарец Владимир Балаев стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Владимир Балаев из Самары стал обладателем Кубка России по вейкборду-электротяге, сообщает мэрия областной столицы. Третий, финальный этап соревнований завершился в Нижегородской области.

Фото: пресс-служба мэрии Самары