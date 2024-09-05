"Мега-Лада" стала чемпионом России по спидвею

Команда тольяттинской "Мега-Лады" в упорной борьбе второго этапа Кубка России по спидвею привозит домой 1 место.
Турнирная таблица выглядит следующим образом:
Итоговое положение
1. Мега-Лада (Тольятти) - 8, 6, +33
2. Восток (Владивосток) - 6, 6, +22
3. Турбина (Балаково) - 6, 6, -25
4. Башкирия (Октябрьский) - 4, 6, -30
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