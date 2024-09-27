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Экстремальный спорт Спорт

Парк экстремальных видов спорта в Самаре вновь начал работу

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 26 сентября, вновь открылся Парк экстремальных видов спорта, работающий на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" (ул. Демократическая, 57).

Напомним, экстремальная зона была закрыта 11 сентября из-за вандалов. 

24 сентября по инициативе ГАУ СО "Самара Арена" состоялась встреча с представителями общественности и профильных федераций, в которой приняли участие вице-президент Федерации роллер-спорта Самарской области Анастасия Кукушкина, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России Андрей Елхимов, тренер-преподаватель по велосипедному спорту Дмитрий Морщинин, представитель спортивной общественности, пятикратный чемпион Самарской области в дисциплине ВМХ Freestyle Park Александр Мирошниченко, эксперт в сфере проектирования, строительства и последующей эксплуатации скейтпарков Антон Башуров.

На встрече обсудили вопросы технического состоянии скейтпарка, принимаемые меры по ремонту, функциональное назначение площадки и сроки эксплуатации. По итогам встречи было принято совместное решение о возобновлении работы Парка экстремальных видов спорта, сообщает региональный минспорт. 

Парк будет работать по графику, за исключением дней проведения массовых мероприятий,  до 31 октября. С 1 ноября доступ будет ограничен на зимний период.

 

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