Парк экстремальных видов спорта в Самаре вновь начал работу

В четверг, 26 сентября, вновь открылся Парк экстремальных видов спорта, работающий на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" (ул. Демократическая, 57).

Напомним, экстремальная зона была закрыта 11 сентября из-за вандалов.

24 сентября по инициативе ГАУ СО "Самара Арена" состоялась встреча с представителями общественности и профильных федераций, в которой приняли участие вице-президент Федерации роллер-спорта Самарской области Анастасия Кукушкина, председатель регионального отделения Федерации сноуборда России Андрей Елхимов, тренер-преподаватель по велосипедному спорту Дмитрий Морщинин, представитель спортивной общественности, пятикратный чемпион Самарской области в дисциплине ВМХ Freestyle Park Александр Мирошниченко, эксперт в сфере проектирования, строительства и последующей эксплуатации скейтпарков Антон Башуров.

На встрече обсудили вопросы технического состоянии скейтпарка, принимаемые меры по ремонту, функциональное назначение площадки и сроки эксплуатации. По итогам встречи было принято совместное решение о возобновлении работы Парка экстремальных видов спорта, сообщает региональный минспорт.

Парк будет работать по графику, за исключением дней проведения массовых мероприятий, до 31 октября. С 1 ноября доступ будет ограничен на зимний период.