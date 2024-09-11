В Самаре из-за вандалов закрыли Парк экстремальных видов спорта

Парк экстремальных видов спорта, функционирующий на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" (ул. Демократическая, 57) 11 сентября закрыли на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе "Самара Арены".
"Любители экстремальных видов спорта! Доводим до вашего сведения, что с 11 сентября Парк экстремальных видов спорта закрыт на ремонт до неопределенного времени. И это вынужденная мера, - прокомментировали в пресс-службе и приложили к тексту фото. - Администрация на ежедневной основе проводит восстановление и ремонт поврежденных фигур и спортивных снарядов, регламентные работы по обеспечению чистоты и контроля состояния объектов. Но, к сожалению, за последние несколько дней Парк подвергся преднамеренным хулиганским действиям, было зафиксировано уничтожение и порча государственной собственности".
В администрации учреждения пояснили, что на восстановление поврежденного имущества потребуется время.
Напомним, Парк экстремальных видов спорта работал с 20 апреля текущего года с 09:00 до 20:00.
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Теперь Ботвинко В В, судья Советского районного суда, и продолжает так же в упор не видеть преступных действия полиции. Ворон, ворону глаз не клюёт. О какой справедливости может идти речь вообще?
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.