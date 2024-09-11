В Самаре из-за вандалов закрыли Парк экстремальных видов спорта

Парк экстремальных видов спорта, функционирующий на территории стадиона "Солидарность Самара Арена" (ул. Демократическая, 57) 11 сентября закрыли на неопределенное время. Об этом сообщили в пресс-службе "Самара Арены".

"Любители экстремальных видов спорта! Доводим до вашего сведения, что с 11 сентября Парк экстремальных видов спорта закрыт на ремонт до неопределенного времени. И это вынужденная мера, - прокомментировали в пресс-службе и приложили к тексту фото. - Администрация на ежедневной основе проводит восстановление и ремонт поврежденных фигур и спортивных снарядов, регламентные работы по обеспечению чистоты и контроля состояния объектов. Но, к сожалению, за последние несколько дней Парк подвергся преднамеренным хулиганским действиям, было зафиксировано уничтожение и порча государственной собственности".

В администрации учреждения пояснили, что на восстановление поврежденного имущества потребуется время.



Напомним, Парк экстремальных видов спорта работал с 20 апреля текущего года с 09:00 до 20:00.