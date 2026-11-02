В ночь на 2 ноября вражеские БПЛА атаковали Самарскую область

В ночь на понедельник, 2 ноября, ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку ВСУ по территории региону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

В ночь на понедельник, 2 ноября, ПВО и мобильные огневые группы отражали атаку ВСУ по территории региону. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в мессенджере МАХ.

Глава региона напомнил, что публиковать фото и видео с последствиями атаки запрещено.

"Не будьте пособниками врагов. Нарушение влечет за собой административное наказание", — подчеркнул он.

Атака БПЛА длилась с 1:19 до 6:56. На это время в аэропорту Курумоч вводили режим Ковер.