Слесарь упал с высоты и погиб: предприятие заплатит 2 млн рублей семье

В Кинель‑Черкасском районе суд взыскал с предприятия 2 млн рублей в пользу матери слесаря, погибшего на производстве, сообщает региональная прокуратура.

Трагедия произошла в апреле 2026 г. на мукомольном заводе. Слесарь выполнял работы по замене ремня в галерее, которая соединяет технологический корпус и склад готовой продукции. В ходе выполнения задания работник упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прокуратура Кинель‑Черкасского района провела проверку и установила, что причиной несчастного случая стало нарушение работодателем требований по охране труда. В связи с этим надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу матери погибшего. Суд удовлетворил требования прокуратуры и постановил выплатить женщине 2 млн рублей.