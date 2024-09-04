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Экстремальный спорт Спорт

"Мега-Лада" вновь стала обладателем трофея командного чемпионата страны

УФА. 4 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 3 сентября, в Октябрьском состоялась гонка между местной "Башкирией" и "Востоком". Владивостокцы проиграли со счетом — 39:51. Это сенсационное поражение поменяло расположение команд в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом России по спидвею в сезоне 2024 года стала тольяттинская "Мега-Лада".

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"

Глава города Николай Ренц поздравил спортсменов и пригласил тольяттинцев поддержать гонщиков на следующей индивидуальной гонке: "От всей души поздравляю парней с заслуженной победой. Браво, ребята! Вот это сезон! А впереди — еще много интересного. Поэтому приглашаю всех тольяттинцев 8 сентября на спидвей — финал личного первенства России среди юниоров. В командном первенстве юниоры "Мега-Лады" золотые медали в этом году уже завоевали. Давайте поддержим наших молодых гонщиков и в гонке индивидуального зачета. Уверен, что домашние трибуны должны помочь ребятам победить!". 

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