"Мега-Лада" вновь стала обладателем трофея командного чемпионата страны

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Во вторник, 3 сентября, в Октябрьском состоялась гонка между местной "Башкирией" и "Востоком". Владивостокцы проиграли со счетом — 39:51. Это сенсационное поражение поменяло расположение команд в турнирной таблице. Таким образом, чемпионом России по спидвею в сезоне 2024 года стала тольяттинская "Мега-Лада".

Фото: предоставлены СК "Мега-Лада"