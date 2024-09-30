Названы имена победителей "Жигулевской мили-2024"

В понедельник, 30 сентября, организаторы фестиваля скорости "Жигулевская миля-2024" обнародовали информацию о победителях и рекордсменах гонки на водно-моторной технике.

В этом году абсолютными чемпионами стали:



— Константин Устинов, команда NEW STAR Racing — рекордсмен на дистанции "Балтийская Миля" и на дистанции двойная "Жигулевская миля";



— Никита Карпов, команда Буденновский клуб "Ника" — на дистанции малая "Жигулевская миля".



Победители в отдельных номинациях:



-Гонка Чемпионов — Роман Вандышев, команда NEW STAR Racing



— Виталий Ульянкин и команда MOTORCITY — самый быстрый гидроцикл.

Награды в номинации "Сделано в Самаре" получили:



— Ольга Уколова, капитан хаусбота "Малевич";



— Константин Захаров, капитан команды KDaero (самолет-амфибия).

Отдельной награды удостоен руководитель гонки Георгий Блинов — за неоценимый вклад в организацию и проведение фестиваля скорости.