Названы имена победителей "Жигулевской мили-2024"

В понедельник, 30 сентября, организаторы фестиваля скорости "Жигулевская миля-2024" обнародовали информацию о победителях и рекордсменах гонки на водно-моторной технике.
В этом году абсолютными чемпионами стали:
— Константин Устинов, команда NEW STAR Racing — рекордсмен на дистанции "Балтийская Миля" и на дистанции двойная "Жигулевская миля";
— Никита Карпов, команда Буденновский клуб "Ника" — на дистанции малая "Жигулевская миля".
Победители в отдельных номинациях:
-Гонка Чемпионов — Роман Вандышев, команда NEW STAR Racing
— Виталий Ульянкин и команда MOTORCITY — самый быстрый гидроцикл.
Награды в номинации "Сделано в Самаре" получили:
— Ольга Уколова, капитан хаусбота "Малевич";
— Константин Захаров, капитан команды KDaero (самолет-амфибия).
Отдельной награды удостоен руководитель гонки Георгий Блинов — за неоценимый вклад в организацию и проведение фестиваля скорости.
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спасибо за интересный отдых))