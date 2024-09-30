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Экстремальный спорт Спорт

Названы имена победителей "Жигулевской мили-2024"

ТОЛЬЯТТИ. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 30 сентября, организаторы фестиваля скорости "Жигулевская миля-2024" обнародовали информацию о победителях и рекордсменах гонки на водно-моторной технике.

В этом году абсолютными чемпионами стали:

— Константин Устинов, команда NEW STAR Racing — рекордсмен на дистанции "Балтийская Миля" и на дистанции двойная "Жигулевская миля";

— Никита Карпов, команда Буденновский клуб "Ника" — на дистанции малая "Жигулевская миля".

Победители в отдельных номинациях:

-Гонка Чемпионов — Роман Вандышев, команда NEW STAR Racing

— Виталий Ульянкин и команда MOTORCITY — самый быстрый гидроцикл.

Награды в номинации "Сделано в Самаре" получили:

— Ольга Уколова, капитан хаусбота "Малевич";

— Константин Захаров, капитан команды KDaero (самолет-амфибия).

Отдельной награды удостоен руководитель гонки Георгий Блинов — за неоценимый вклад в организацию и проведение фестиваля скорости.

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