Женщина и ребенок отравились угарным газом в Самаре

В Советском районе Самары два человека отравились угарным газом. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Инцидент произошел 29 ноября, пострадали 39-летняя женщина и восьмилетний ребенок. Их обоих госпитализировали. Предположительно, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования.
С начала 2025 г. это 23 случай отравления угарным газом в Самарской области. Пострадали 40 человек, включая 15 детей, погибли шесть человек.
