16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области ищут пропавшего сапбордиста В Самаре катер наехал на сапбордистов Четыре человека спасены на реке Кривуша Украинские БЛПА атаковали предприятие в Новокуйбышевске 50 детей из Самарской области отравились в поезде Кисловодск — Тында

Чрезвычайные происшествия Происшествия

В самарской маршрутке нашли четырехлетнего ребенка

САМАРА. 7 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 80
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре полицейские разыскали родителей потерявшегося четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ребенка, находившегося без взрослых, заметили с маршрутном транспорте. Полицейские успокоили напуганного ребенка и быстро разыскали его мать. Женщина приехала за ним. Как выяснилось, ребенок отстал от нее, сел в общественный транспорт и уехал в неизвестном направлении.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31