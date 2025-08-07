В самарской маршрутке нашли четырехлетнего ребенка

В Самаре полицейские разыскали родителей потерявшегося четырехлетнего мальчика. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Ребенка, находившегося без взрослых, заметили с маршрутном транспорте. Полицейские успокоили напуганного ребенка и быстро разыскали его мать. Женщина приехала за ним. Как выяснилось, ребенок отстал от нее, сел в общественный транспорт и уехал в неизвестном направлении.