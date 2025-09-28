На Волге под Самарой при столкновении лодки и баржи погиб один человек

В воскресенье, 28 сентября, в 11:44 поступило сообщение о столкновении баржи и моторной лодки в районе пристани Шелехметь на реке Волга.

В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Их личные данные устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

Всего в лодке находились два человека.

"Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении ведомства.