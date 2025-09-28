16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На Волге под Самарой при столкновении лодки и баржи погиб один человек Появились неофициальные подробности о взрыве газа в Тольятти Найден пропавший подросток из Смышляевки Под Самарой пропал 14-летний парень На Волге у о. Голодный утонул мужчина

Чрезвычайные происшествия Происшествия

На Волге под Самарой при столкновении лодки и баржи погиб один человек

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 82
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 28 сентября, в 11:44 поступило сообщение о столкновении баржи и моторной лодки в районе пристани Шелехметь на реке Волга.

В результате происшествия погиб один человек, еще один пострадал. Их личные данные устанавливаются, сообщает пресс-служба МЧС России по Самарской области.

Всего в лодке находились два человека.

"Розлива ГСМ не произошло, судовой ход не перекрывался. На месте работают оперативные службы", - говорится в сообщении ведомства.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Куропаткин 26 июля 2024 10:10 Прокуратура закончила проверять экоотель "Маяк", где в феврале отравились дети

Получается в отравлении детей виновата пожарная безопасность?

Светлана Струнина 05 июля 2024 07:50 ФСБ предотвратила теракт в Самаре

Ишь ты, якiй щiрый хохол у нас тут

Дима Иванаев 10 марта 2023 19:32 В Самаре на ул. Молодогвардейской кирпичная стена рухнула на припаркованный во дворе автомобиль

Здравствуйте, есть контакты владельца?

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:46 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Если бы собаки чмновников рвали!!!

Иван Ветров 08 февраля 2023 08:45 Чиновники обжалуют компенсацию родным женщины, которую загрызли собаки

Да такое сплошь и рядом во вс

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5