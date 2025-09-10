Над Самарской областью сбит БПЛА

В среду, 10 сентября, над Самарской областью средствами ПВО перехвачен и уничтожен один беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает минобороны РФ.
Всего в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО над территорией Российской Федерации перехвачены и уничтожены 23 украинских БПЛА.
Напомним, в Самарской области действует запрет на съемку и публикацию фото и видео БПЛА.
Последние комментарии
