В селе под Тольятти обрушилась водозаборная скважина

Прокуратура Ставропольского района Самарской области начала проверку из-за приостановкой подачи воды в ЖК "Солнечный" с. Подстепки.
8 октября в Подстепках обрушилась водозаборная скважина. В результате без воды осталось 24 многоквартирных дома.
