В Самаре молодая женщина отравилась газом

В среду, 10 декабря, в Железнодорожном районе Самары в квартире многоквартирного дома 25-летняя женщина пострадала от отравления угарным газом, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Для медицинского обследования пострадавшая была направлена в медучреждение.

Предварительная причина происшествия — нарушение правил эксплуатации газового оборудования.

По данным чрезвычайного ведомства, с начала года в Самарской области произошло 26 случаев отравления людей угарным газом. Пострадали 42 человека, включая 16 детей. Еще 8 человек, к сожалению, погибли.