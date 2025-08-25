В Тольятти из-за падения дерева травмировано четыре человека, заведено уголовное дело

В понедельник, 25 августа, в Тольятти во время урагана на ул. Механизаторов упало дерево. Пострадали четыре человека, они госпитализированы.

Данное ЧП получило отражение в соцсетях, ситуация взята на контроль СУ СК РФ по Самарской области и региональной прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, "всего в городе в результате порывов ветра произошло падение 17 деревьев. По предварительной информации, пострадало пять человек".

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление лиц, виновных в гибели людей, а также всех обстоятельств произошедшего.