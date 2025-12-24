В Самаре женщина погибла под грузовым поездом

В среду, 24 декабря, в Самаре на железной дороге погибла женщина. Об этом сообщает Центральным МСУТ СК России.
По предварительным данным, на станции Безымянка местная жительница переходила железнодорожные в неположенном месте и попала под грузовой состав. От полученных травм пострадавшая скончалась.
В связи с трагедией начали доследственную проверку по ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта").
