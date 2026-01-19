В пещере в Сергиевском районе застрял мужчина

В воскресенье, 19 января, спасатели помогали мужчине, застрявшем в пещере в Сергиевском районе.
Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, вызов поступил в 19 часов, а закончены работы были в 3 часа ночи.
Работу осложняла труднодоступность места, где находился пострадавший. Спасателям пришлось расширять проход отбойным молотком и перфоратором. После этого они с помощью альпинистского снаряжения и подложной доски "извлекли пострадавшего из узости" и вывели из пещеры.
В медицинской помощи пострадавший не нуждался.
