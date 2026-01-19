16+
Чрезвычайные происшествия

В пещере в Сергиевском районе застрял мужчина

СЕРГИЕВСК. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В воскресенье, 19 января, спасатели помогали мужчине, застрявшем в пещере в Сергиевском районе.

Как сообщает Поисково-спасательная служба Самарской области, вызов поступил в 19 часов, а закончены работы были в 3 часа ночи.

Работу осложняла труднодоступность места, где находился пострадавший. Спасателям пришлось расширять проход отбойным молотком и перфоратором. После этого они с помощью альпинистского снаряжения и подложной доски "извлекли пострадавшего из узости" и вывели из пещеры.

В медицинской помощи пострадавший не нуждался.

