Появились неофициальные подробности о взрыве газа в Тольятти

Источники Волга Ньюс сообщили предварительные подробности о ЧП в Тольятти. Там произошел хлопок газа минувшей ночью.

Причины случившегося сейчас устанавливают правоохранительные органы. Но, по данным источника Волга Ньюс, предполагается, что когда пожарные зашли в квартиру, где, вероятно, и произошло ЧП, там были открыты все четыре конфорки на плите. При этом в квартире никого не было.

Напомним, ранее сообщалось, что ЧП произошло в квартире многоэтажки на пятом этаже на ул. Победы, 50 примерно в 1:41. Во время взрыва несущие конструкции жилого дома не были повреждены, но повредились межкомнатные перегородки внутри трех квартир, а также остекление 11 окон соседних квартир и подъезда. Пстрадавших нет.

"На месте работали оперативная группа ЕДДС Тольятти, все экстренные службы города. Было эвакуировано 80 человек, среди которых 15 детей. Для обогрева и перевозки людей было организовано дежурство двух автобусов, на базе МБУ "Школа № 20" развернут пункт временного размещения. В настоящее время большинство жильцов вернулись домой", — сообщал также губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в своем МАХ-канале.

Прокуратура Центрального района Тольятти ведет проверку.