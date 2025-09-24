В Тольятти из-за ночного пожара в жилом доме эвакуировали 80 человек

В ночь на среду, 24 сентября, на ул. Победы, 50 в Центральном районе Тольятти загорелась квартира на 5 этаже в жилом доме. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило спасателям в 1:43, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Отмечается, что во время взрыва несущие конструкции жилого дома не были повреждены, но повредились межкомнатные перегородки внутри 3 квартир, а также остекление 11 оконных рам соседних квартир и подъезда.
"Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей", — рассказали в ГУ МЧС.
Всего на месте происшествия работали 60 человек, 21 единица техники. Эвакуированных временно разместят на базе ближайшей школы, пункт уже подготовлен. Для доставки и обогрева эвакуированных спасатели привлекли 2 автобуса.
Причина взрыва устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !