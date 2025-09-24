16+
В Тольятти из-за ночного пожара в жилом доме эвакуировали 80 человек

ТОЛЬЯТТИ. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В ночь на среду, 24 сентября, на ул. Победы, 50 в Центральном районе Тольятти загорелась квартира на 5 этаже в жилом доме. Сообщение о хлопке газовоздушной смеси поступило спасателям в 1:43, передает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Отмечается, что во время взрыва несущие конструкции жилого дома не были повреждены, но повредились межкомнатные перегородки внутри 3 квартир, а также остекление 11 оконных рам соседних квартир и подъезда.

"Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности проведена эвакуация 80 человек, в том числе 15 детей", — рассказали в ГУ МЧС.

Всего на месте происшествия работали 60 человек, 21 единица техники. Эвакуированных временно разместят на базе ближайшей школы, пункт уже подготовлен. Для доставки и обогрева эвакуированных спасатели привлекли 2 автобуса.

Причина взрыва устанавливается.

